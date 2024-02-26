Мантуров рассказал, как меняются средства РЭБ Мантуров: системы РЭБ сегодня становятся меньше и адаптируются для машин

Фото: МО РФ

Средства обнаружения в составе комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) развиваются в направлении миниатюризации и адаптации для применения на мобильных платформах, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в эфире канала «Россия 1». По его словам, в перспективе эти устройства смогут быть более мобильными в боевых условиях.

Обнаружение, в том числе то, что [называется] «радиоэлектронная борьба» — сегодня она максимально компактизируется: от больших средств обнаружения, локации переходит на компактную, быстро передвигающуюся конструкцию и технику, — сказал Мантуров.

Ранее командир одного из подразделений БПЛА с позывным Омут рассказал, что российские силы стали применять в зоне СВО беспилотники с постоянно меняющейся частотой управления. Он поясняет, что такая стратегия значительно усложняет задачи средствам РЭБ ВСУ. Омут отметил, что подобные технологии появились у российской армии недавно, а у ВСУ их нет.

В начале февраля Манутров сообщал, что производство FPV-дронов в РФ увеличат до сотен тысяч, а тяжелых авиационных беспилотников — до десятков. По его словам, на новые разработки и продвижение этой номенклатуры в ближайшие три года будет направлено порядка 100 млрд рублей.