Мантуров раскрыл планы по выпуску отечественной электроники Мантуров: доля отечественной электроники в России будет удвоена в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Мантуров

Россия собирается удвоить процент электроники отечественного производства на внутреннем рынке, а к 2030 году увеличить объем насыщения ею рынка до 70%, заявил вице-премьер РФ, председатель Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, которые приводит РИА Новости, сейчас ведется работа по достижению технологической независимости в этой отрасли: только за прошлый год освоен выпуск более тысячи продуктов электроники.

Продолжим наращивать темпы, чтобы в этом году удвоить российскую долю на внутреннем рынке. В абсолютном объеме этого еще, конечно, не достаточно. Но ставим задачу к 2030 году нарастить свое присутствие до 70%, — заявил министр.

В конце 2022 года возобновил работу автозавод «Москвич». На открытии присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. Отмечается, что на заводе запустили серийное производство нового городского кроссовера «Москвич 3». Продажи автомобиля начнутся в Москве в январе, а по всей России — в марте.

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что правительство планирует запретить госзакупки фортепиано, произведенных не в России и странах ЕАЭС. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что введение полного запрета на госзакупки зарубежных фортепиано будет преждевременным и государству не следует вводить их, не предоставляя альтернативы.