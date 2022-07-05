Мантуров: процесс «отрезвления» Запада на тему санкций уже начался Глава Минпромторга Денис Мантуров: процесс «отрезвления» Запада на тему санкций уже начался

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Санкции действительно доставили России неудобства, но еще больше они ударили по их же «авторам», и процесс «отрезвления» западных партнеров уже начался, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

Санкции, разрушение логистических цепочек и откровенный саботаж иностранных логистических компаний и правительств, конечно, доставили нам неудобства, но чуть ли не в большей степени ударили по «авторам», — сказал министр.

Он отметил: очень жаль, что западные ограничения коснулись продукции, по которой торговые связи налаживались не один десяток лет. Однако для российского рынка потери оказались не настолько значительными, как для самого Запада. Доказательство тому — инфляция в недружественных для России странах. Западные партнеры постепенно начинают это осознавать, сказал Мантуров.

Кроме того, Мантуров отметил, что Россия производит больше количество продукции и сырья, которые очень нужны всему миру. При этом Москва сохраняет совершенно открытую позицию для того, чтобы выгодно торговать со всеми зарубежными компаниями

Ранее Мантуров рассказал, что ситуация с ценами на автомобили в России в ближайшее время стабилизируется. По его словам, стоимость автомобилей существенно не снизится, поскольку курс доллара в феврале оказался в два раза выше нынешнего, а именно тогда происходила закупка материалов для тех машин, которые появляются в продаже сейчас.