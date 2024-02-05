Производство FPV-дронов в России будет увеличено до сотен тысяч, а тяжелых авиационных беспилотников до десятков, заявил в эфире «России 24» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, в ближайшие три года порядка 100 млрд рублей будет направлено на новые разработки и продвижение этой номенклатуры.
Очень широкая номенклатура, если мы говорим про FPV-дроны, это речь идет о сотнях тысяч, а что касается тяжелых авиационных беспилотных систем, то это десятки, — заявил он на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.