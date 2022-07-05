Мантуров оценил возможность отмены пошлин на ввоз автомобилей в Россию Мантуров опроверг сообщения об отмене пошлин на ввоз автомобилей в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Снижение или отмена ввозных пошлин для автомобилей в РФ не рассматривается, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, это не отвечает интересам развития российской экономики и отраслей в условиях санкций.

Вопрос снижения или отмены ввозных таможенных пошлин в настоящее время не рассматривается, — отметил министр.

Ранее автоэксперт Максим Пастушенко заявил, что идея снизить пошлину на ввоз подержанных иномарок из-за границы до 5% приведет к тому, что пользоваться такой льготой будут не частные лица, а перекупщики, которые начнут доставлять в Россию в основном «адские ведра». Официальные же поставщики окажутся в неравных условиях и могут потерять работу.