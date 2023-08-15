Мантуров объяснил, когда начнется выпуск машин на бывшем заводе Volkswagen Мантуров анонсировал запуск производства машин на заводе в Калуге до конца года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Мантуров

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может быть запущено до конца 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера России, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Точная дата запуска производства остается неизвестной.

Думаю, что до конца года это может произойти, — заявил Мантуров.

Немецкая компания Volkswagen объявила о продаже своего бизнеса в России в мае 2023 года. В качестве покупателя выступила российская компания «Арт-Финанс», которую связывают с президентом «Авилона» Андреем Павловичем. Согласно тексту финансового отчета автоконцерна, цена продажи активов составила €125 млн.

Российский концерн «АвтоВАЗ» ранее возобновил производство автомобилей Lada Largus. По данным пресс-службы компании, в августе планируется выпустить 650 автомобилей данной линейки. Кроме того, в скором времени с конвейера сойдет опытная партия новых электромобилей — Lada e-Largus.

Как сообщалось ранее, концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Оно использовалось в качестве канала связи между дилером и инженерным центром производителя. Предполагается, что такое решение осложнит ремонт премиальных немецких автомобилей в России.