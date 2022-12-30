Мантуров назвал сроки начала производства МС-21 с российскими двигателями Мантуров: серийное производство МС-21 с российскими двигателями начнется в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серийное производство отечественного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнется в 2025 году, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Накануне МС-21 с отечественным двигателем и крылом получил документированное одобрение Росавиации, что подтверждает успешную замену ключевых элементов воздушного судна на российские.

Уже с 2025 года мы будем производить этот самолёт серийно и поставлять его потребителям, — отметил Мантуров.

12 октября опытный образец самолета МС-21-300 с российскими двигателями совершил длительный перелет из Иркутска в Жуковский. Он провел в воздухе более пяти часов и совершил посадку на аэродроме ЛИИ Громова. Данный борт присоединился к еще одному МС-21, оснащенному двигателями ПД-14 и участвующему в программе дополнительных сертификационных испытаний.

Глава ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский и генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь ранее подписали соглашение о приобретении 339 воздушных судов отечественного производства. Александровский отметил, что пассажирские лайнеры отечественного производства заменят ушедшие с российского рынка Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию.