Мантуров назвал цели России в космосе Мантуров: РФ намеревается создавать новые группировки спутников на орбите

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Мантуров

Россия намерена сохранять лидерство в качестве военной державы в космосе, в связи с чем страна планирует производить спутники для создания орбитальных группировок, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров во время ПМЭФ. Он добавил, что исследования дальнего космоса, а также проект по ядерному буксиру для доставки грузов на дальние планеты есть в задачах РФ, но на перспективу.

Цель стоит — не отставать и стараться выходить на новые рубежи. Мы, к сожалению, не первые в части орбитальных группировок — по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли, — заявил Мантуров.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга для СМИ заявил, что, по мнению Вашингтона, Россия запустила противоспутниковый космический аппарат на околоземную орбиту. По его словам, такое оружие способно атаковать другие спутники на низкой орбите Земли. Он также подчеркнул, что на той же орбите находится американский правительственный спутник и Пентагон продолжит следить за российским аппаратом. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Предположение Минобороны США прокомментировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, Москва не станет реагировать на подобные вбросы. Он также добавил, что космическая программа России развивается планово, осуществляются пуски спутников различного назначения, в том числе тех, которые решают задачи укрепления обороноспособности страны.