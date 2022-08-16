Россия имеет и всегда имела достаточно союзников и партнеров, их ряды от западных санкций не поредели, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он напомнил слова президента России Владимира Путина, что союзники РФ не прогибаются перед НАТО, возомнившего себя «гегемоном».
Именно в таких разумных и честных взаимотношениях заключается мощный потенциал всего здравомыслящего человечества, но никак не в мании величия и в пацанских понтах альянса НАТО, возомнившего себя господствующей коалицией мира, — написал глава Чечни.
Кадыров подчеркнул, что Россия никогда не зависела от Запада, и санкции, введенные против страны, ее жизнь на этом не остановят, и от их отношения к России «здесь никому не холодно и не жарко».
Ранее Кадыров посоветовал западным странам изменить свое отношение к РФ и научиться с ней дружить, заявив, что Россия — самый честный и надежный друг в мире. Он также напомнил слова президента Путина о том, что если кто-то попытается откусить часть России, то останется без зубов.