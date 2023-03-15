Малолетних хулиганов предложили отправлять в центры временного содержания Депутат ГД Фаррахов предложил размещать малолетних хулиганов в центрах временного содержания

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Малолетних хулиганов, которые не достигли возраста ответственности, могут начать отправлять в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП), рассказал депутат Госдумы Айрат Фаррахов, подготовивший соответствующий законопроект с главой Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным. Он отметил в разговоре с «Парламентской газетой», что эта инициатива направлена на то, чтобы пресечь дальнейшие правонарушения и уберечь детей.

Судебная практика показывает, что подростки могут быть помещены в такие центры на два-три дня. И этого бывает достаточно, чтобы повлиять на малолетнего хулигана, — пояснил парламентарий.

Законопроект может внести изменения в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В ЦВСНП предлагают размещать за участие в митингах, ношение запрещенной в России символики, распространение экстремистских материалов, мелкое хулиганство, мелкое хищение имущества путем кражи, а также за нарушения правил поведения в транспорте. Фаррахов подчеркнул, что перечень правонарушений еще может измениться в случае принятия законопроекта.

Еще одним поводов для размещения ребенка в ЦВСНП станут случаи бродяжничества и систематического ухода с постоянного места проживания. Депутат объяснил, что малолетние бродяжки, которых помещают в интернат, имеют возможность уйти оттуда. На улице дети могут войти в преступную группу или сами стать жертвами злоумышленников.

В данном случае представляется логичным использовать уже существующий и зарекомендовавший себя механизм помещения трудных подростков в ЦВСНП, где им может быть оказана профессиональная помощь психологов и других специалистов, — заключил парламентарий.

Зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее заявила, что школьникам следует запретить съемку на телефоны во время уроков. По ее словам, использование гаджетов мешает нормальной работе педагогов и отвлекает самих учащихся от получения знаний.