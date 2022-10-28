«Мало не покажется»: в ГД разберутся с избившими мобилизованных бойцами ММА Депутат Соболев пообещал разобраться с избившими мобилизованных бойцами ММА

Фото: Zhirinovsky in Moscow Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru пообещал составить депутатский запрос, чтобы разобраться с избившими мобилизованных бойцами ММА в Подмосковье и принять жесткие меры в их отношении. По его словам, такие поступки спортсменов категорически недопустимы.

Подобное отношение к гражданам призванным идти защищать нашу общую Родину и этих «граждан» в том числе, категорически недопустимо. Они позорят прежде всего своих земляков, которые так же, как и избитые ими мобилизованные ребята, проливают свою кровь за общее дело. Реагировать на такие выпады необходимо максимально жестко. В связи с чем на основании информации предоставленной редакцией NEWS.ru будет составлен депутатский запрос. Если будет надо, то выйду и на прокурора Москвы и Московской области. Мало, этим «героям» точно не покажется, — заявил Соболев.

28 октября бойцы ММА-промоушенов Hardcore и Arena Fighting избили двоих мобилизованных в Подмосковье. По данным Telegram-канал Mash, виновники драки задержаны, им грозит до семи лет лишения свободы по статье «Хулиганство».

Поводом для стычки стали негативные отзывы бойцов ММА о мобилизации и спецоперации на Украине. Мобилизованные проигнорировать это не смогли. В результате один из них получил в ходе драки ушибы, а второму выбили несколько зубов.