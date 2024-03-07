Макрону припомнили позор в Африке после заявления о миссии в Молдавии Захарова напомнила Франции о позоре в Африке после заявления о миссии в Молдавии

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Мария Захарова

Франция с позором ушла из Африки и теперь собирается открыть оборонительную миссию в Молдавии, написала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Париж больше не обороняет Мали, потому что не умеет. За 8 лет нахождения в стране поставленные задачи французы выполнить так и не смогли, отметила она

Ушли они не только из Мали, но и из других африканских стран. Там же работать надо, по-настоящему бороться с терроризмом, а не «оборонять Молдову». Позор был на весь мир — оставленные позиции, неисполненные обязательства, — написала дипломат.

В четверг, 7 марта, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж откроет постоянную миссию по обороне в Кишиневе. По его словам, она появится в Молдавии уже в ближайшие месяцы. Это позволит «более эффективно работать» для укрепления сотрудничества между двумя странами в плане обучения, тренировки и совместимости вооруженных сил, пояснил он.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предположил, что Франция может отправить на Украину специальную армию для выполнения задач за рубежом — Иностранный легион. По его словам, появление в зоне конфликта европейских союзников вполне вероятно, поскольку ВСУ не смогут удержать фронт без помощи со стороны.