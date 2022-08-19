Макрон впервые за долгое время позвонил Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает Кремль. Уточняется, что главы государств обсудили ситуацию на Украине, в частности обстановку вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), недавний удар по следственному изолятору в Еленовке, а также ход исполнения договоренностей по вывозу украинского зерна. Кроме того стороны условились продолжать контакты.

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. <...> Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины, — сообщается на сайте Кремля.

Путин в ходе беседы подчеркнул, что систематические обстрелы со стороны ВСУ территории ЗАЭС создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к заражению обширных территорий. Также президенты отметили необходимость скорейшего прибытия на станцию миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку.

Российский лидер напомнил и о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, где в результате ракетного удара ВСУ погибло большое количество украинских военнопленных.

Кроме того, стороны затронули тему «пакетной» сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту продуктов питания и удобрений из РФ на мировые рынки. Путин обратил внимание французского коллеги на сохраняющиеся препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует обеспечению глобальной продовольственной безопасности.