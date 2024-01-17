«Мафиозные структуры»: Толстой высказался о национальных диаспорах в России Депутат Толстой назвал диаспоры и землячества легализованной мафией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальные диаспоры, землячества и общины являются не чем иным, как легализованными мафиозными структурами, заявил депутат и вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале. По его словам, таким структурам нет места на территории России. Так парламентарий отреагировал на поручение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело в отношении президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова.

Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры. Чем эти «землячества» лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, «отмазывают» собственных боевиков, «крышуют» полулегальный бизнес и запугивают всех остальных, — написал он.

Толстой добавил, что в России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, и призвал устранить «межнациональный либерализм». По его мнению, государство должно своевременно и жестко реагировать на любое нарушение российского законодательства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее потребовал разобраться с ситуацией вокруг мема, в котором, предположительно, усмотрели оскорбления участников СВО со стороны президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Глава СКР поручил возбудить уголовное дело и предоставить ему доклад о ходе расследования.