Лжегазовщики в Волгограде могли обмануть свыше 100 пенсионеров Волк: в Волгограде задержаны лжегазовщики

В Волгограде задержана преступная группа, которая под видом сотрудников коммунальных служб обманывала пенсионеров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, от действий злоумышленников пострадали не менее 11 граждан. Однако правоохранители считают, что количество потерпевших может превысить 100 человек.

В Волгограде мои коллеги пресекли деятельность лжегазовщиков, которые цинично обманывали пенсионеров. Предварительно установлено, что организатором группы стала 40-летняя жительница города Волгограда, — говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленники проникали в квартиры пожилых людей под предлогом проведения диагностики или ремонта газового и иного оборудования. Они предъявляли удостоверения несуществующей организации и носили спецодежду коммунальных служб. Общая сумма причиненного им ущерба составляет более полутора миллионов рублей.

Фигурантам уже предъявили обвинения. Четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим — в виде домашнего ареста, еще троим — в виде запрета определенных действий.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в России участников группировки, создававшей узлы связи для мошеннических кол-центров с Украины. Их считают причастными к хищению более семи млрд рублей у россиян.