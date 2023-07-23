«Люди важнее, чем карантин»: кадры поездки Путина и Лукашенко в Кронштадт

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили ставропигиальный Никольский Морской собор. С губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым (справа) и настоятелем храма архимандритом Алексием

23 июля президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с белорусским коллегой Александром Лукашенко. После переговоров в Константиновском дворце лидеры стран отправились в Кронштадт.

Там президенты осмотрели Музей военно-морской славы — новый объект создаваемого в городе туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».

В музее глав государств сопровождал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса кластера Ксения Шойгу.

Кроме того, лидеры посетили ставропигиальный Никольский Морской собор и поговорили с людьми, собравшимися на площади у храма. Во время фотографирования с местными жителями у Путина спросили: «А как же карантин?»

Люди важнее, чем карантин, — ответил глава РФ.

NEWS.ru делится кадрами пребывания Путина и Лукашенко в Кронштадте.