23 июля президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с белорусским коллегой Александром Лукашенко. После переговоров в Константиновском дворце лидеры стран отправились в Кронштадт.
Там президенты осмотрели Музей военно-морской славы — новый объект создаваемого в городе туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».
В музее глав государств сопровождал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса кластера Ксения Шойгу.
Кроме того, лидеры посетили ставропигиальный Никольский Морской собор и поговорили с людьми, собравшимися на площади у храма. Во время фотографирования с местными жителями у Путина спросили: «А как же карантин?»
Люди важнее, чем карантин, — ответил глава РФ.
NEWS.ru делится кадрами пребывания Путина и Лукашенко в Кронштадте.
Фото: kremlin.ru
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Фото: kremlin.ru
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Лукашенко осмотрели Музей военно-морской славы. С губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым (справа) и руководителем проектного офиса кластера «Остров фортов»
Фото: kremlin.ru
Осмотр Музея военно-морской славы. С губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым (слева)
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили ставропигиальный Никольский Морской собор
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с собравшимися на площади у Никольского Морского собора. С настоятелем храма архимандритом Алексием (справа)
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с собравшимися на площади у Никольского Морского собора