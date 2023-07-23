23 июля президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с белорусским коллегой Александром Лукашенко. После переговоров в Константиновском дворце лидеры стран отправились в Кронштадт.

Там президенты осмотрели Музей военно-морской славы — новый объект создаваемого в городе туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».

В музее глав государств сопровождал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса кластера Ксения Шойгу.

Кроме того, лидеры посетили ставропигиальный Никольский Морской собор и поговорили с людьми, собравшимися на площади у храма. Во время фотографирования с местными жителями у Путина спросили: «А как же карантин?»

Люди важнее, чем карантин, — ответил глава РФ.

NEWS.ru делится кадрами пребывания Путина и Лукашенко в Кронштадте.

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли в Кронштадт

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли в Кронштадт

Владимир Путин и Александр Лукашенко осмотрели Музей военно-морской славы. С губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым (справа) и руководителем проектного офиса кластера «Остров фортов»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко осмотрели Музей военно-морской славы. С губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым (справа) и руководителем проектного офиса кластера «Остров фортов»

Осмотр Музея военно-морской славы. С губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым (слева)

Фото: kremlin.ru

Осмотр Музея военно-морской славы. С губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым (слева)

Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили ставропигиальный Никольский Морской собор

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили ставропигиальный Никольский Морской собор

Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с собравшимися на площади у Никольского Морского собора. С настоятелем храма архимандритом Алексием (справа)

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с собравшимися на площади у Никольского Морского собора. С настоятелем храма архимандритом Алексием (справа)

Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с собравшимися на площади у Никольского Морского собора

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с собравшимися на площади у Никольского Морского собора

После посещения Никольского Морского собора

Фото: kremlin.ru

После посещения Никольского Морского собора