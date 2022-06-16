«Люди не бедные, справятся»: Бородай про депутатов и отечественные авто Депутат ГД Бородай назвал популизмом решение пересадить чиновников на отечественные авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Бородай заявил NEWS.ru, что пересаживание его коллег на российские автомобили, о котором заявил глава Минфина Антон Силуанов, не будет иметь никакого значения и представляет собой чисто имиджевую акцию. Более того, это никак не скажется и на самих депутатах, которые могут пользоваться не только казенными авто.

Я вот вообще ни разу не пользовался никакой казенной машиной. Это история, конечно, чисто имиджевая, не хочу называть ее популистской, но, правда, это так и есть. Вообще, если честно, депутаты люди не бедные и сами как-нибудь справятся, если что, — сообщил Бородай.

На Петербургском международном экономическом форуме глава Минфина предложил пересадить российских чиновников на «Лады», чтобы поддержать отечественное производство и искать новые способы поддержки экономики. В ответ на это пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил, что коммунисты поддержали бы эту идею, так как фракция выступает за национализацию стратегического производства, но для этого «оно должно быть». А автоэксперт Вячеслав Субботин отметил, что автомобилей «Лада» хватит и для простых граждан, и для чиновников, но они не будут пересаживаться на эти машины, в том числе из-за их отсталости по многим параметрам.