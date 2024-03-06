«Любые сюрпризы по зубам»: Джабаров ответил на намеки США о планах Украины Джабаров: России «по зубам» любые сюрпризы США, подготовленные на Украине

Фото: МО РФ

России по зубам любые военные сюрпризы, которые США готовят на Украине, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он прокомментировал слова пресс-секретаря Госдепа США Мэттью Миллера о том, что Киев «готовит сюрприз» для российской армии. Парламентарий осудил заявление американского политика.

Понятно, что никакие сюрпризы украинская армия сама придумать не могла, значит, эти «сюрпризы» были поставлены США или их союзниками по НАТО. <...> Будем разгадывать новые сюрпризы. Для наших ребят любые сюрпризы по зубам, — отметил Джабаров.

Он добавил, что союзники Украины «заточены» на разжигание конфликтов и войн вместо поиска дипломатических путей решения проблем. Джабаров также выразил мнение, что Западу стоило бы указывать Украине на неверность ее решений, а не подталкивать ее к ним.

Ранее Миллер заявил, что, по мнению Вашингтона, Киев готовит для Москвы «военные сюрпризы», а потому ждет результатов их применения. Американский чиновник уточнил, что Украина разработала план, который поможет ей победить Россию на поле боя.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что НАТО и Украина попытаются организовать на территории России теракты и диверсии. По его словам, ВСУ потеряли способность противостоять ВС РФ на поле боя, поэтому переходят «к максимально жестоким провокациям». Он отметил, что над словами Мэттью Миллера стоит задуматься всерьез.