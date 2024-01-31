«Любопытная информация»: Песков о прогнозе МВФ по российскому ВВП Песков: прогноз МВФ по росту российского ВВП в 2024 году небезынтересен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал любопытным и небезынтересным прогноз Международного валютного фонда (МВФ) касательно роста ВВП России в 2024 году. Он отметил, что вопросы по будущему российского ВВП вызывают спред и в ряде российских ведомств, поэтому прогноз МВФ в данной ситуации небезынтересен, передает ТАСС.

Это очень любопытная информация. <...> Вы видите, что очень большой идет спред в прогнозах и у наших ведомств. <...> Поэтому это говорит о том, что, скажем так, потенциал для прогнозирования относительно сейчас сужен. <...> Но, безусловно, это небезынтересно, — сказал представитель Кремля.

30 января МВФ опубликовал доклад, в котором прогнозируется рост российской экономики. В 2024 году МВФ ожидает рост ВВП России на 2,6%, что на 1,5 процентного пункта выше предыдущей оценки от октября 2023 года. Прогноз на 2025 год по сравнению с октябрьским повышен на 0,1% — до 1,1%.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что в январе — октябре текущего года ВВП РФ вырос на 3,2% в годовом выражении. Официальный прогноз ведомства предполагает рост ВВП в 2023 году на уровне 2,8%. При этом глава ведомства Максим Решетников не исключил рост показателей выше 3%. С его слов, по многим показателям Россия выходит на рекордные цифры.