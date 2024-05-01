Любимова рассказала о совместных культурных проектах РФ и Азербайджана Любимова заявила о большом числе проектов с Азербайджаном по линии Минкульта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Любимова

В Министерстве культуры нет такого направления, по которому бы не было совместных проектов с коллегами из Азербайджана, заявила глава ведомства Ольга Любимова на VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, она отметила, что, в том числе, в РФ учатся студенты из республики. Этим традициям уже много лет, и большой радостью является то, что они не прерываются, добавила министр.

Фактически в Министерстве культуры нет такого направления, по которому не было бы совместных проектов с нашими коллегами из Министерства культуры Азербайджана. Начнем с образования, у нас учатся больше 30 ребят в творческих вузах Этим традициям очень много лет, и большая радость для всех нас, что они не прерываются, — отметила Любимова.

Помимо прочего, существует огромное количество межмузейных проектов и мастер-классов. Отдельной отраслью является кинематограф, где также поддерживаются крепкие связи, указала глава ведомства.

Это одно из направлений, которое любят все Наших артистов знают и любят в Азербайджане, и мы всегда с радостью ждём коллег на фестивалях и днях кино, — добавила Любимова.

На открытии форума также выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что его речь оказалась очень созидательной и конструктивной. По его словам, сказанное главой республики очень созвучно с российской повесткой.