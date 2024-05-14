Любимова раскрыла планы Минкультуры РФ на ближайшие годы Любимова: Минкультуры РФ построит 240 школ креативных индустрий к 2030 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Любимова

Министерство культуры России намерено построить 240 школ креативных индустрий к 2030 году в рамках федерального проекта «Придумано в России», рассказала об этом и других планах ведомства кандидат на должность главы Минкультуры Ольга Любимова. По ее словам, в этих заведениях смогут реализовать свои таланты 25 тысяч подростков, передает корреспондент NEWS.ru.

В соответствии с посланием президента необходимо продолжить обновление инфраструктуры музеев, театров, библиотек, клубов, детских школ искусств и кинозалов. В рамках национального проекта «Культура» к концу 2024 года будет построено и обновлено свыше трех тысяч объектов культуры, а около семи тысяч учреждений получат новое оборудование и музыкальные инструменты. Профессиональную переподготовку пройдут 20 тысяч специалистов, а уже через шесть лет указанные программы должны охватить 100% работников отрасли культуры, — также заявила Любимова.

Помимо этого, с 2026 года ведомство приступит к строительству региональных и муниципальных детских школ искусств. Это знаковое событие для всей трехступенчатой системы музыкального образования в РФ, которое открывает дополнительные возможности для талантливых детей в регионах, подчеркнула Любимова.

В планах большая работа, которая уже ведется и будет вестись в музеях Новороссии и Донбасса. Это ремонт зданий, это детские центры, это создание новых экспозиций по новейшей истории нашей общей страны. Важное направление — это идентификация новых регионов. На момент присоединения там действовала всего пара кинозалов. На сегодняшний день их 55. К концу 2030 года мы должны удвоить эту цифру, — подчеркнула она.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия проголосует против кандидатуры Любимовой на пост главы Минкультуры. По его словам, фракцию не устраивает культурная политика в стране.