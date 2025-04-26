Делегация России простилась с папой римским от имени Путина Любимова: похороны папы римского собрали более 60 глав государств и правительств

Фото: t.me/olga_b_lyubimova*

Ольга Любимова у гроба покойного папы Франциска прибывает в базилику Санта-Мария-Маджоре

Министр культуры РФ Ольга Любимова написала в Telegram-канале, что побывала на прощании с папой римским Франциском. Она рассказала, что в церемонии приняли участие более 170 делегаций, включая более 60 глав государств и правительств. Министр на прощании представляла российского лидера Владимира Путина.

Заупокойная месса по понтифику прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей. В церемонии приняли участие более 170 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств, — написала она.

Русскую православную церковь на прощании представлял глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон. В Италии объявлен пятидневный траур. Все телеканалы транслируют передачи, посвященные понтифику.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский нарушил нормы этикета, явившись на похороны папы римского Франциска в камуфляжной одежде черного цвета. Предполагалось, что на подобном мероприятии украинскому лидеру понадобится деловой костюм.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел встречу с Зеленским перед похоронами понтифика в Ватикане. Как рассказали в издании Repubblica, разговор длился около 10 минут и проходил без присутствия третьих лиц.