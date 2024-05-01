Бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев внес невероятный вклад в развитие отношений между Баку и Москвой, заявила министр культуры России Ольга Любимова на VI Всемирном форуме межкультурного диалога на тему «Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие». По ее словам, роль политика трудно переоценить, передает корреспондент NEWS.ru.

Роль его действительно трудно переоценить, это невероятный вклад в отношения между нашими странами. Вы знаете, как поддерживал он культуру и образование, какой вклад в принципе в очень сложные годы был по сохранению объектов культурного наследия. Поэтому диалог был между нашими странами, который сохранялся в достаточно тяжелое время, я имею в виду межкультурное общение. Это то, чем сейчас мы с радостью пользуемся, чем мы имеем возможность гордиться, и те традиции, которые нам предстоит продолжить, — сказала глава Минкульта РФ.