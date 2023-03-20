Львова-Белова заявила, что детей не разлучали с семьями с Украины Львова-Белова: 380 детей-сирот из новых регионов устроены в российские семьи

Фото: kremlin.ru

Мария Львова-Белова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала в эфире «Соловьев Live», что в российские семьи устроены 380 детей-сирот из новых регионов. Омбудсмен подчеркнула, что из них никого не разлучали с семьями. Кроме того, по ее словам, на сегодняшний день 15 детей из восьми семей воссоединились с родственниками с Украины.

На сегодняшний момент 380 детей в 19 регионах нашей страны [находятся] в семьях. Это дети, которые долгое время были в социальных учреждениях. Никто из них не был разлучен с родителями, это раз, а второе, если мы понимаем, что найдутся законные представители, мы тут же сделаем все, чтобы воссоединить эти семьи, — сказала Львова-Белова.

Она отметила, что «было немножко грустно», когда к ним обратился украинец, у которого трое детей находились в Подмосковье, и в течение суток для него организовали приезд и отправку вместе с детьми на Украину. А теперь этот мужчина, по ее словам, рассказывает на Украине о том, «как было трудно».

Омбудсмен также заявила, что решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на ее арест основано на «мифах и домыслах».

Они не слышат. Мы же объясняем, говорим о том, что происходит, почему это происходит, — сказала уполномоченный по правам ребенка.

Ранее Львова-Белова расценила решение МУС как признание международным сообществом работы по спасению детей из зон боевых действий. Омбудсмен добавила, что для детей создают комфортные условия и окружают заботливыми людьми.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».