Омбудсмен раскрыла, вернут ли детей томской семье после избиения дочери Львова-Белова исключила возвращение детей в семью, где довели девочку до комы

Фото: Надежда Чичерова/РИА Новости

Мария Львова-Белова

Детей не станут возвращать в ту семью, где приемная мать довела шестилетнюю девочку до клинической смерти, заявила NEWS.ru уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, все факты жестокого обращения над несовершеннолетними в данном случае налицо. Кроме того, у уполномоченных органов появился ряд вопросов относительно того, почему издевательства над детьми не были выявлены на протяжении достаточно долгого времени.

В настоящий момент факт жестокого обращения налицо. Естественно [детей] вернуть в эту семью мы не можем. <...> Сейчас будем разбираться в целом по ситуации, а потом думать о том, куда нам устраивать детей. Если подтвердятся эти факты, естественно, в приемную семью возвращать мы их не будем, — сказала детский омбудсмен.

Ранее сообщалось, что в Томской области приемная мать довела шестилетнюю девочку до клинической смерти. Женщина постоянно издевалась над детьми: выворачивала дочери конечности, ставила несовершеннолетних под холодный душ, била ремнем и оставляла без еды. Еще одна девушка, покинувшая эту семью после совершеннолетия, также рассказала о насилии и написала заявление в полицию.