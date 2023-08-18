Львова-Белова объяснила, куда идти детям, не знающим русский язык в России Львова-Белова: дети, не знающий русский язык, должны пройти спецкурс до школы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детям, не знающим русского языка в России, нужно помочь адаптироваться к учебе, заявила по окончании встречи с участниками форума «Машук» уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, которые передает ТАСС, такие дети должны изучить специальный курс по русскому языку перед поступлением в школу. Таким образом правозащитница отреагировала на высказывание главы СПЧ Валерия Фадеева, который заявил, что не знающих русский язык детей не следует зачислять в начальные и средние учебные заведения.

Я не была бы так категорична. Знаю, что у нас есть ряд регионов, где количество детей из иностранных государств, ближнего зарубежья превышает количество наших российских детей. И возникают сложности, которые связаны с образовательным процессом. Здесь самое главное — это помочь адаптироваться этим детям. Дать возможность какого-то базового языкового курса до того, как они начнут учиться в общих классах, — подчеркнула Львова-Белова.

Она отметила, что для подготовки к поступлению в школу ребенку стоит посетить отдельное языковое учебное заведение при семейном центре. Омбудсмен уточнила, что все напрямую зависит от регулировки количества детей в каждом конкретном классе, чтобы оно не влияло на общий уровень образования.

Ранее Фадеев призвал получивших российское гражданство мужчин-мигрантов встать на воинский учет. Он подчеркнул, что «есть не только права, но и обязанности». Он напомнил, что на воинский учет должны встать не только военнообязанные граждане, но и люди с заболеваниями, «которые имеют освобождение от воинской обязанности, тем более от мобилизации».