Лукашевич: ОБСЕ оказалась в глубоком кризисе

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оказалась в глубоком кризисе, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. В беседе с KP.RU он подчеркнул, что происходит столкновение стран — участниц организации, которые считают себя важнее остальных в вопросах международного права. При этом все попытки изолировать Россию провалились, отметил постпред.

Мы от цивилизованного диалога не закрываемся и никогда не закрывались. Вопрос лишь в том, будут ли страны Запада среди наших собеседников — или нет. <...> В конце концов, они уже начинают понимать, что их попытки изолировать нашу страну на международной арене провалились стремительно и были крайне наивны, — уточнил Лукашевич.

По его словам, особый вес в ОБСЕ имеют США. В связи с этим сложно говорить о возможности урегулировать украинский конфликт и начать какие-либо совместные проекты с Западом, уверен постпред РФ. Лукашевич отметил, что после окончания СВО Россия вряд ли обратиться к странам — участницам ОБСЕ за помощью.

Ранее стало известно, что Россия после годовой паузы получила приглашение на ежегодную встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии. Мероприятие пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье.