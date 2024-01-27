Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург Лукашенко отправился с визитом в Россию для переговоров с Путиным

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург, где примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает его пресс-служба. Белорусский лидер в рамках визита в РФ выступит на заседании Высшего госсовета Союзного государства и встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 января направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Глава белорусского государства примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, — говорится в сообщении.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства, в котором примут участие Лукашенко и Путин, состоится в Санкт-Петербурге 29 января. Лидеры двух стран намерены утвердить проект документа об основных направлениях договора на 2024–2026 годы и обсудить перспективы двустороннего сотрудничества. Отдельно эту тему главы РФ и Белоруссии также обсудят в ходе двусторонних переговоров.

Ранее Лукашенко сообщал, что проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным перед заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства (СГ). Он добавил, что встреча пройдет в формате «один на один».