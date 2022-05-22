Лукашенко прилетел в Сочи для встречи с Путиным

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил в своём Telegram-канале в воскресенье мэр Сочи Алексей Копайгородский. Встреча лидеров двух стран запланирована на 23 мая.

Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов. В наш город прибыл президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко для встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, — сказано в сообщении главы Сочи.

Он подчеркнул, что проведение в Сочи подобных встреч, где одной из тем для обсуждения является укрепление отношений между государствами, несёт городу дополнительные возможности для развития и продвижения на международном уровне.

По информации пресс-службы Кремля, в ходе встречи, которая пройдёт 23 мая, буду обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений. При этом акцент будет сделан на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства. Будут рассмотрены и актуальные темы международной и региональной повестки дня.