Президент России Владимир Путин поздравил по телефону белорусского лидера Александра Лукашенко с 69-летием, сообщается на сайте Кремля. Главы государств также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и стратегического партнерства.

Ранее в поздравительной телеграмме Путин выразил уверенность в том, что РФ и Белоруссия вместе смогут преодолеть любые трудности. Российский президент сообщил, что дорожит взаимопониманием, которое установилось между ним и Лукашенко. Он также пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

10 неформальных фото Александра Лукашенко на лыжах, с комбайнерами и во время субботника — в галерее NEWS.ru.

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