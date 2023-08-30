Лукашенко празднует 69-летие: 10 фото с кувалдой, свечкой, огурцом

Фото: president.gov.by

Участие в республиканском субботнике, 22 апреля 2023 года

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону белорусского лидера Александра Лукашенко с 69-летием, сообщается на сайте Кремля. Главы государств также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и стратегического партнерства.

Ранее в поздравительной телеграмме Путин выразил уверенность в том, что РФ и Белоруссия вместе смогут преодолеть любые трудности. Российский президент сообщил, что дорожит взаимопониманием, которое установилось между ним и Лукашенко. Он также пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

10 неформальных фото Александра Лукашенко на лыжах, с комбайнерами и во время субботника — в галерее NEWS.ru.