Участие в республиканском субботнике, 22 апреля 2023 года
Президент России Владимир Путин поздравил по телефону белорусского лидера Александра Лукашенко с 69-летием, сообщается на сайте Кремля. Главы государств также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и стратегического партнерства.
Ранее в поздравительной телеграмме Путин выразил уверенность в том, что РФ и Белоруссия вместе смогут преодолеть любые трудности. Российский президент сообщил, что дорожит взаимопониманием, которое установилось между ним и Лукашенко. Он также пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
10 неформальных фото Александра Лукашенко на лыжах, с комбайнерами и во время субботника — в галерее NEWS.ru.
Фото: kremlin
Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, 14 февраля 2019 года
Фото: kremlin
Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, 14 февраля 2019 года
Фото: president.gov.by
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Фото: president.gov.by
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Фото: president.gov.by
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