Луговой попросил прокуратуру проверить проект «История»

Фото: duma.gov.ru

Андрей Луговой

Депутат Госдумы Андрей Луговой направил в прокуратуру письмо с просьбой проверить образовательный проект «История» юриста Светланы Манаковой. В своем Telegram-канале парламентарий написал, что сообщество принимает платежи через криптовалюту, что запрещено российским законодательством, и продвигает «антироссийскую риторику и протестные настроения».

Как указывает в своем письме депутат, Манакова преподает не одна: лекции читают Виталий Штыбин, Роман Рябышев и Борис Трахтенберг. По словам парламентария, их профессиональная деятельность как историков или научных сотрудников «нигде не замечена».

Вся группа товарищей, обращаясь к основным этапам отечественной истории, вольно интерпретирует факты, гиперболизирует негатив по отношению к действующему политическому руководству России, декларирует систему прозападных ценностей как единственный источник политического суверенитета. И, конечно, сквозь всю призму «обучения» — мотивация на протест, — написал Луговой.

По словам парламентария, часть лекций посвящена «несправедливости территориальной целостности России, обманным идеалам и ценностям». При этом Луговой утверждает, что основным тезисом курсов является то, что РФ — погибшее в 1917 году государство, которое «может получить шанс, только обратившись к помощи Запада».

Депутат также заявил, что СВО для Манаковой и ее учеников выступает «триггером». По его словам, на этом этапе начинается критика и дезинформация, «перемешанные с советами о том, как вести пропаганду в кругу семьи и друзей».

В октябре президент России Владимир Путин призвал укреплять и выстраивать в России суверенную систему образования и воспитания подрастающего поколения. По его словам, следует исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и извращенное толкование истории, при этом не боясь стандартизации учебников истории и обществознания.