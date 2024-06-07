«Луддиты»: Путин о том, кого ему напоминают США Путин: власти США ломают свой инструмент величия — доллар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти США ведут себя как английские луддиты в XIX веке, которые ломали свои инструменты величия, заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин. Одним из таких инструментов Вашингтона глава государства назвал доллар, передает корреспондент NEWS.ru. В результате в мире все больше стран отказываются от американской валюты.

Они своими руками подталкивают отход участников мировой экономической деятельности от доллара. Это и так будет происходить в силу сокращения объемов американской экономики, но своим действиями они ускоряют этот процесс, — сказал Путин.

Луддитами называли участников протестов в Англии в начале XIX века, которые выступали против внедрения машин в промышленность. Они устраивали погромы, разрушали оборудование. По их мнению, машинные технологии оставили бы множество людей без работы.

Ранее российский лидер на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств отмечал, что правительство США собственными руками убивает доллар и подталкивает страны к переходу на национальные валюты. По его мнению, этому способствовал запрет на его использование в международных расчетах.

Как считает член палаты представителей конгресса США Томас Мэсси, растущая инфляция вынуждает страны отказываться от доллара из-за его девальвации. По его мнению, миру надоело, что США использует доллар как инструмент для манипуляции, и не за горами тот день, когда люди перейдут на альтернативные валюты.