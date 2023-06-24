«Лучше не скажешь»: Захарова ответила Кулебе на слова о проблемах России Захарова посоветовала запомнить слова Кулебы об интересе Киева в любых проблемах у России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова посоветовала всем запомнить слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что любые проблемы в РФ отвечают интересам Киева. Дипломат в своем Telegram-канале подчеркнула, что «лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь».

Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь, — написала Захарова.

24 июня Кулеба заявил, что любые проблемы России отвечают интересам Украины. Таким образом он прокомментировал телеканалу Espreso попытку организации вооруженного мятежа в России предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». При этом он не стал оценивать возможные последствия для Украины из-за событий в России, заявив, что пока рано делать прогнозы.

В Еврокомиссии также прокомментировали попытку вооруженного мятежа в России, заявив, что это является внутренним делом страны. При этом представитель ЕК отметил, что в Евросоюзе внимательно следят за развитием событий в РФ.