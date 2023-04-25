«Лучше мировой войны»: Медведев предложил Польше и Венгрии поделить Украину Медведев: лучше тихий раздел Украины, чем ее членство в НАТО или мировая война

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что лучше «тихий раздел» территорий Украины, чем ее вступление в НАТО или мировая война, передает ТАСС. Выступая на марафоне «Знание. Первые», политик отметил, что западные украинские регионы уже десятки лет хотят забрать себе Польша, Венгрия и Румыния.

Лучше такой тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война. Жадность и злоба, ненависть, амбиции часто сильнее рассудка и здравого смысла. Забрать себе западные регионы Украины Польша, да, скажем прямо, и Венгрия с Румынией, мечтают уже не первый десяток лет, — сказал Медведев.

По словам зампреда Совбеза, власти Польши обсуждают с Киевом создание конфедерации, «а отсюда недалеко и до унии», отметил он. Медведев считает, что эти замыслы хотят реализовать как можно скорее, «пока не закрылось окно возможностей», и Россия не договорилась с Западом.

Политик указал, что многие украинцы вряд ли хотят возвращаться в Польшу или к польскому государству, поскольку сохранилась историческая память о том, как с ними обращались там.

Прямо скажем, как с рабами, как со скотом, — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что и сейчас к беженцам с Украины в Польше относятся «не намного лучше».

Ранее Медведев написал в своем Telegram-канале, что Польша мечтает возродить Речь Посполитую и поглотить часть Украины. По его словам, такие амбиции Варшавы могут быть выгодны России, хотя для страны Польша в любом случае «бесконечно враждебное образование», но «на точность применения „Сарматов“, „Калибров“ и „Цирконов“» это не влияет.