«Лучше говорить правду»: Бородай об извинениях коллеги перед Кадыровым Депутат Бородай призвал не игнорировать проблемы после извинений Матвеева

Фото: Государственная Дума РФ

Михаил Матвеев

Политикам необходимо говорить правду и «не пытаться прикидываться» в любой ситуации, заявил NEWS.ru член нижней палаты российского парламента Александр Бородай, комментируя извинения депутата Михаила Матвеева перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По мнению Бородая, даже в сложных ситуациях нельзя «заметать проблемы под ковер», так как депутатам положено говорить правду.

На мой взгляд, лучше в любой ситуации говорить правду, не пытаться прикидываться. Правду говорить легко и приятно. Уж депутату тем более положено говорить правду, без отношения к конкретной ситуации. Есть конкретные, сложные ситуации, спору нет, поэтому лучше их не заметать под ковер, а говорить о них, — заявил парламентарий.

В декабре 2023 года Михаил Матвеев высказывался о скандале с запретом на проведение елок в ряде школ и заявил, что Россия постепенно становится кузней радикального ислама. Заявления депутата вызвали негативную реакцию со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Он предложил «вытурнуть» парламентария из Госдумы за высказывания против мусульман. Также он обвинил Матвеева в попытке внести раскол в российское общество. В ответ на это депутат принес свои извинения, подчеркнув, что он имел в виду «террористов и шайтанов», которые привозят в Россию исламский радикализм.