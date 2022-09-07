Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что предупреждал российских олигархов о рисках вложения капитала в западную экономику. Таким образом он ответил на вопрос об аресте яхт и другого имущества крупного бизнеса на Западе.
У них там деньги, яхты арестовали. А я давно предупреждал об этом: лучше бы эти лодки здесь держали, на Родине, а деньги вкладывали в российскую инфраструктуру. И ничего бы не произошло. Теперь все потеряли. А я предупреждал, — сказал глава государства.
Путин добавил, что предупреждал о таком раскладе «не потому что умнее», а потому что, как президент, обладал большей информацией.
В мае издание Guardian представило расследование, по сведениям которого на яхтах попавших под санкции российских бизнесменов начали отключать трекеры, позволяющие отслеживать местоположение судов. Отмечается, что таким образом предприниматели хотят избежать ареста имущества. По информации Guardian, российские олигархи спрятали не менее шести суперъяхт.
Ранее в Германии впервые с начала спецоперации конфисковали недвижимость российского депутата. Речь шла о трех квартирах в столице Баварии и банковском счете. Власти заявили, что таким образом парламентарий нарушил общеевропейские санкции.