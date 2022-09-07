Александр Чеков

«Лучше бы эти лодки здесь держали»: Путин об имуществе олигархов Путин: во избежание конфискации олигархам надо было держать деньги и яхты в России

7 сентября 2022 в 12:46

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022