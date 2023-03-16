«Лохотрон»: Захарова про датское расследование взрывов на газопроводе Захарова: заявления МИД Дании о расследовании взрывов на газопроводе — это лохотрон и махинации

Фото: Trond Larsen/Expressen/Tt/Global Look Press

Место взрыва на трубе газопровода

Лохотроном и махинациями назвала заявления МИД Дании о расследовании взрывов на «Северных потоках» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Такую оценку словам датского министра иностранных дел Ларса Лекке Расмуссена она дала в эфире канала «Россия 1». Он посоветовал России верить результатам расследования Дании, Швеции и Германии, поскольку упомянутые страны являются правовыми государствами. При этом Москву до расследования инцидента не допустили.

Это махинации, абсолютно настоящий лохотрон, это даже не пирамиды, а трехкопеечный аттракцион, которые по-моему никто уже давно не покупает, они для себя его разыгрывают, но история с "Северными потоками", я думаю, не будет иметь такой финал, как многие другие истории, которые они закапывают и убирают, по одной простой причине - большие деньги на кону, — заявила Захарова.

В брифинге от 16 марта Захарова также отмела утверждения, будто подрыв на газопроводе могла совершить некая частная украинская компания, как писали некоторые СМИ.

Здесь речь идет не о частных структурах, а о структурах, у которых такие возможности должны быть. И никакая частная контора без мощной поддержки социальных служб такое осуществить бы не могла, — сказала диппредставитель.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил датские, немецкие и шведские власти в том, что они отказались предоставить юридическую помощь, запрошенную Генпрокуратурой РФ и ФСБ. Об этом Небензя заявил в письме, адресованном председателям СБ и ГА ООН и генсеку организации Антониу Гутерришу.