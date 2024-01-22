«Логически не воспринимается»: Ковитиди о новом указе Зеленского Сенатор Ковитиди: болезнь Киева переходит в заключительную стадию

Фото: council.gov.ru

Ольга Ковитиди

Все, что происходит на Украине, далеко от политических оценок, выразила мнение сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя указ украинского лидера Владимира Зеленского о «сохранении национальной идентичности украинцев в России». По ее словам, действия украинских властей ближе к медицинским терминам, а болезнь Киева «переходит в последнюю стадию», передает РИА Новости.

Происходящее на Украине уже давно логически не воспринимается, что они там творят — разумному человеку представить сложно. Мы сталкивались с изысками о том, что укры выкопали Черное море, о том, что Иисус Христос из Галичины, а Будда — крымчанин, Богдан — настоящее имя Чингисхана и так далее, — сказала сенатор.

Ранее Зеленский поручил правительству разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях», и внести его в СНБО. Для этого будут привлечены международные эксперты, представители Всемирного конгресса украинцев, ученые и общественники.

Кроме того, он подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». К ним Зеленский причислил Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.