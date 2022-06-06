«Лишили прав суверенное государство»: Лавров о срыве визита в Сербию Лавров назвал ситуацию со срывом визита в Сербию немыслимой

Глава МИД России Сергей Лавров назвал немыслимой ситуацию с закрытием неба Болгарией, Черногорией и Северной Македонией, сообщает РИА Новости. По словам дипломата, страны ЕС и НАТО таким образом лишили Сербию права проводить суверенную внешнюю политику.

Произошло, конечно, немыслимое, и я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий. Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении, — сказал Лавров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что несмотря на проблемы, вызванные срывом дипломатического визита в Белград, существенно помешать взаимодействию России с Сербией не удалось. По его словам, из-за инцидента пришлось сдвинуть график контактов.