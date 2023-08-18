Линор Горалик и Андрея Пионтковского признали иноагентами

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Линор Горалик

Министерство юстиции России признало математика и публициста Андрея Пионтковского и поэтессу Линор Горалик иноагентами. Помимо них список пополнили еще пять человек.

В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Л.-Д. Горалик, В.А. Довданов, А.Н. Илларионов, С.К. Кондакова, С.В. Кривенко, А.А. Пионтковский и Т.А. Сотникова, — указано в сообщении.

В список иноагентов также включены якутская антивоенная активистка Сарылган Кондакова, экономист Андрей Илларионов, бывший член СПЧ, координатор общественного движения «Гражданин и армия» Сергей Кривенко, литературный критик Татьяна Сотникова и зампред Конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимир Довданов.

Ранее литературоведа, поэта, писателя, теле- и радиоведущего Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента на 40 тысяч рублей, писали СМИ. За аналогичное нарушение также назначили штраф блогеру Максиму Кацу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). На какую сумму наказали Каца, в материалах на сайте судов Москвы не уточняется, размер штрафа неизвестен и самому блогеру.