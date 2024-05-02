Ликвидация HIMARS российскими военными попала на видео Минобороны показало кадры уничтожения двух HIMARS

Фото: МО РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения двух реактивных систем залпового огня HIMARS в зоне военной спецоперации. Российские военные ликвидировали американские боевые машины в лесной полосе.

Кадры уничтожения двух РСЗО HIMARS производства США, — сказано в сообщении военного ведомства.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия нанесла удар по объектам Вооруженных сил Украины в Очакове. По его словам, в частности, был атакован порт, где находятся катера, используемые в военных целях. Лебедев добавил, что российские силы также нанесли удар в районе здания около побережья. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого журналист Владимир Соловьев рассказал, что боец Вооруженных сил РФ с помощью вещмешка уничтожил дрон-камикадзе ВСУ. По словам телеведущего, оператор украинского беспилотника пытался найти цель для подрыва, однако наткнулся на отважного российского военного. В итоге дрон взорвался, а солдату ВС РФ удалось выжить. Он отделался легкими ранениями.