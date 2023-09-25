Лихачев и Гросси обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС

Генеальный директор «Росатома» на встрече с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, передает ТАСС. Лихачев отметил, что со стороны «Росатома» предпринимаются все меры для защиты объекта.

Принципиальная позиция Российской Федерации остается неизменной: безопасность атомных объектов и установок - наш абсолютный, безусловный приоритет. Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС, — сказал глава «Росатома».

Представитель российской госкорпорации заявил, что наибольшим рискам ЗАЭС подвергается во стороны украинских вооруженных сил.

Лихачев и Гросси в ходе встречи в вене договорились о продолжении регулярных рабочих контактов. Российский представитель при этом высоко оценил работу Рафаэля Гросси на посту главы МАГАТЭ. Последний заявлял, что ситуация на ЗАЭС по сей день остается нестабильной.

Ранее Гросси заявил, что применение снарядов с обедненным ураном не несет значительных радиологических последствий. Так он отреагировал на сообщения о том, что Вашингтон планирует передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном к моменту поставки танков M1 Abrams. Предполагается, что первые танки могут быть доставлены на Украину уже осенью.