Лидерам БРИКС пришлось общаться жестами из-за проблем со связью Лидерам БРИКС на саммите пришлось общаться жестами из-за проблем со связью

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время делового форума представителей правительственных и бизнес-кругов, экспертов и отраслевых специалистов стран БРИКС в режиме видеоконференции

Во время XIV саммита БРИКС с участием президента России Владимира Путина возникли технические проблемы, передает РИА Новости. Без трудностей удалось выступить только главе Китая Си Цзиньпину, президенту Бразилии Жаиру Болсонару и российскому лидеру.

Звук прерывался у индийской и африканской стороны. Во время таких технических неполадок лидерам периодически приходилось жестами уведомлять коллег о проблемах со звуком.

Также лидеры БРИКС по-разному расположили российские флаги на заднем фоне. Так, Индия, ЮАР и Бразилия установили его справа от своих, а Китай — с краю слева. За спиной у Путина помимо российского флага расположился флаг КНР.

Отметим, что на саммите президент России появился с новой кружкой. На белой чашке были изображены мелкие рисунки.

Известно, что в пятницу, 23 июня, состоится еще одна сессия БРИКС. Что станет ее темой, пока неизвестно, однако на ней также запланировано выступление президента России по видеосвязи.