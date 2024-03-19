Лидерам ЕС дали совет, как реагировать на победу Путина Володин призвал глав стран Европы записаться на прием к Путину и поздравить его

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал руководителям стран Европы записаться в приемную к президенту России Владимиру Путину и поздравить его с победой на выборах. По его словам, которые приводит ТАСС, это нужно сделать как можно скорее, потому что «их потом не только Гаага ждет, но и многое другое».

Правильно было бы посоветовать этим европейским лидерам, которые обиделись, надулись, <...> как можно быстрее встать в очередь в приемную к нашему президенту. Прийти, извиниться, поздравить, обо всех своих грехах рассказать, что они там понаделали, — сказал Володин.

По словам главы нижней палаты парламента, у европейских лидеров нет такой популярности, как в России у Путина. За них там «уже никто не голосует», подчеркнул Володин.

Выборов-то нет прямых. Они отсекают, сажают в тюрьмы, высылают неугодных кандидатов, которых боятся, — указал спикер ГД.

18 марта ЦИК России сообщила, что по итогам обработки 100% протоколов Путин набрал на выборах президента 87,38% голосов. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что за действующего главу государства проголосовало более 76 млн россиян, что стало рекордным показателем. По ее словам, на предыдущих выборах в 2018 году за Путина отдали голос около 56,5 млн избирателей.