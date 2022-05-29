Миронов призвал ликвидировать режим Зеленского

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал ликвидировать режим президента Украины Владимира Зеленского. По словам парламентария, денацификация на Украине завершится тогда, когда сменится правительство.

Полная денацификация Украины должна включать в себя ликвидацию режима Зеленского. Если этот кровавый клоун останется в Киеве, денацификация не будет завершена, — написал Миронов в своём Telegram-канале.

Кроме того, Миронов призвал освободить юго-восток Украины и не покидать его. По мнению парламентария, это территории, которые исторически принадлежали России, а не Украине.

Эти территории, исторически принадлежащие России, должны быть, скажу дипломатично, непринадлежащими Украине. Единожды освободив их от нацизма, уходить оттуда уже нельзя, — подытожил Миронов.

Ранее власти Херсона раскрыли сроки присоединения к России. По словам замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, это может произойти в следующем году.