Лидер эсеров Миронов предложил переименовать Калининград Лидер эсеров Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск. В своем Telegram-канале политик также указал на необходимость «повысить статус области» до края.

Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край, — написал Миронов.

По его мнению, такое название даст понимание, «что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже». Переименование Калининграда, по словам Миронова, подчеркнет протяженность России «от Тихого океана до Балтики».

Свою публикацию лидер эсеров закончил фразой о том, что последнее слово должно остаться в любом случае за жителями региона.

Ранее стало известно, что территория вблизи посольства Великобритании получит название в честь ЛНР. К такому выводу можно прийти, глядя на результаты голосования, которое прошло на платформе «Активный гражданин» среди жителей Москвы.