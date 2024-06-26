Лидер одной российской партии стал Героем Труда Путин присвоил Геннадию Зюганову звание Героя Труда

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Геннадий Зюганов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда лидеру Коммунистической партии России Геннадию Зюганову, соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. Руководитель фракции КПРФ в Госдуме был удостоен звания за заслуги в становлении гражданского общества в стране.

За большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Герой Труда Российской Федерации Зюганову Геннадию Андреевичу, — сказано в тексте указа.

26 июня Геннадию Зюганову исполнилось 80 лет. Во вторник, 18 июня, к юбилею политика в Госдуме организовали выставку «Геннадий Зюганов. Время. События. Люди». Зюганов возглавляет Коммунистическую партию Российской Федерации с февраля 1993 года.

Ранее депутат Мосгордумы и внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид заявлял, что главной заслугой своего деда в качестве политика он считает сохранение в России левой идеи. Также, по его мнению, Геннадий Зюганов сумел удержать Российскую Федерацию в самые трудные годы от сползания в состояние фактической гражданской войны.

До этого Леонид Зюганов рассказал, что любовь к Родине и уважительное отношение к людям лидеру КПРФ привила его мать Марфа Петровна. По его словам, политик вежлив со всеми — от уборщицы до депутата. Сам же внук считает своего деда ориентиром за интеллект и кругозор.