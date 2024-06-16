Лидер ЛДПР указал на никчемность саммита по Украине Слуцкий: саммит в Швейцарии не приблизил решение украинского конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Решения, принятые в рамках конференции в Швейцарии без участия России, не имеют смысла, заявил в Telegram-канале глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, прошедший саммит «ни на йоту» не приблизил решение украинского конфликта.

Конференция в Швейцарии предсказуемо провалилась. Ничего общего с миром «мирный саммит» не имел. Все его решения в отсутствие России просто бессмысленны, урегулирование украинского кризиса так и не приближено ни на йоту, — сказал Слуцкий.

Политик подчеркнул, что реальное решение проблемы было предложено президентом РФ Владимиром Путиным. Однако, считает Слуцкий, пока Запад будет отвергать разумные инициативы, прокси-война «до последнего украинца» продолжится.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что итоговая декларация, подписанная на украинском саммите в Швейцарии, является ничтожной и мертвой. Он отметил, что документ не имеет перспектив реализации.

Депутат добавил, что отказавшиеся подписывать документ государства обладают чувством ответственности. По словам Водолацкого, этим странам не нужно упоминание на бумаге, не имеющей механизма воплощения в жизнь.