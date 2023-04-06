Слуцкий рассказал, за что критикует власть Слуцкий: ЛДПР критикует те решения властей, которые считает ошибочными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Партия ЛДПР не критикует правительство ради самой критики и не собирается подменять политику хайпом, заявил NEWS.ru лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. При этом он подчеркнул, что партия говорит только правду и не станет замалчивать проблемы. По словам Слуцкого, либерал-демократы оказывали помощь гражданам, когда в России объявили частичную мобилизацию и «военкоматы бездумно гребли всех подряд».

Мы не критикуем власть и правительство ради критики, мы не будем подменять политику хайпом. Мы никогда не будем замалчивать проблемы, всегда говорим только правду. Когда были проблемы с мобилизацией и военкоматы бездумно гребли всех подряд, мы помогали тысячам наших граждан, мы озвучивали проблемы и указывали, где их видим, — сказал Слуцкий.

Лидер ЛДПР также подчеркнул, что партия критикует те решения, которые считает ошибочными. В частности, Слуцкий пояснил, что из 22 лекарственных средств, рекомендованных Минздравом к включению в список жизненно важных, в 2023 году внесли только четыре наименования. Слуцкий отметил, что поднимал эту проблему на уровне главы государства.

Мы не понимаем этого решения, и я поднимал эту проблему на уровне президента. Наша задача — быть голосом разума, а не зарабатывать очки на оголтелом крике, — пояснил он.

Ранее Слуцкий призвал отказаться от соблюдения моратория на смертную казнь в связи с убийством военкора Владлена Татарского в Петербурге. Он подчеркнул, что террористы должны получать адекватное своим злодеяниям наказание.