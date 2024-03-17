Лидер КПРФ проголосовал на президентских выборах Зюганов проголосовал на выборах президента России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах президента России, передает корреспондент NEWS.ru. Парламентарий традиционно пришел на избирательный участок в Москве в последний день трехдневного голосования.

Участок, где проголосовал Зюганов, расположен в здании школы №1 574 в Центральном административном округе Москвы. На месте растянулась очередь из избирателей.

Ранее на том же избирательном участке проголосовал кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов. Выданный ему бюллетень он заполнил брендированной партийной ручкой в красном корпусе. Политик поделился с журналистами, что надеется на «хороший и достойный результат».

Днем ранее свой выбор сделали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представитель МИД России Мария Захарова, глава ЦИК Элла Памфилова, председатель ЛПДР Леонид Слуцкий, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, блогер Анастасия Ивлеева и другие. Некоторые из них предпочли проголосовать дистанционно.

К утру 17 марта очная явка избирателей на выборах президента России достигла 60%, следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии. Эти цифры не учитывают явку в рамках электронного голосования. При этом итоговая явка в первый день выборов президента России составила 35,4%. В первый день проведения выборов президента РФ к процедуре голосования присоединилось более 27 млн человек.